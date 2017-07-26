ГПУ провела близько 40 обшуків через розтрати під час держзакупівель у 2012-2014 роках

Генеральною прокуратурою України проведено близько 40 обшуків у ряді державних установ та комерційних підприємств у зв’язку з розтратами коштів у 2012-2014 роках під час державних закупівель. Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України.

«У ході досудового розслідування слідчими Генеральної прокуратури спільно із співробітниками Служби безпеки України проведено близько 40 обшуків у державних установах, у приміщенні комерційного підприємства, на підприємствах, які здійснювали постачання обладнання, за місцем проживання колишнього високопосадовця МВС України, низки службових осіб МВС України, які входили до складу тендерного комітету», - йдеться в повідомленні.

За інформацією прокуратури, обшуками встановлено, що в окремих державних установах та міністерствах зазначене обладнання відсутнє або знаходиться у неробочому стані.

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Водночас в повідомленні не названі установи та підприємства, де ці обшуки проводилися.

В ГПУ повідомляють, що вилучена тендерна та інша документація, що має значення для розслідування.

«За місцем проживання колишнього високопосадовця МВС України вилучена комп’ютерна техніка, чорнові записи та інші речі згідно з ухвалою суду. На даний час вилучено понад 700 тис. доларів США, 2 млн грн, значна кількість колекційних – золотих та срібних – монет, коштовності та інші дорогоцінні предмети, походження яких встановлюється», - йдеться в повідомленні.

Обшуки тривають, вирішується питання щодо повідомлення про підозру особам, причетним до заподіяння збитків державі.

Як відомо, сьогодні детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки в центральному офісі найбільшої української нафтовидобувної компанії «Укрнафта».