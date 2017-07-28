Що писали іноземні ЗМІ про Україну: позбавлення Саакашвілі українського громадянства та набір суддів Верховного Суду (інфографіка)

Топ-темою згадок України у світових медіа стало позбавлення Міхеїла Саакашвілі українського громадянства. За даними аналітиків Corestone Corp., найчастіше про це писали американські ЗМІ, які присвятили цього тижня Україні 30 публікацій, лише три з яких були позитивними.

Американський аналітичний центр Atlantic Council опублікував три статті, в яких високо оцінювались процес набору нових суддів до Верховного Суду України.

"Процес відбору суддів Верховного Суду України відбувався на високому рівні попри заяви громадських активістів стосовно його непрозорості", - йдеться у матеріалі.

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Також закордонні медіа висвітлювали тему відкриття в Україні численних підприємств із важкої промисловості що, на думку аналітиків Atlantic Council, сприяє економічному зростанню України. Незмінною на сторінках іноземних медіа залишається тема поступової імплементації реформ, які "часто лишаються непоміченими широким загалом як в Україні, так і за її межами". При цьому, на думку іноземних ЗМІ, "процес реформ в Україні перевищив усі можливі сподівання".