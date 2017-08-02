Голова Житомирської ОДА Гундич представив нового керівника Малинської РДА Кисельчука

Сьогодні у Малині голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич представив нового керівника Малинської райдержадміністрації Дмитра Кисельчука. Як передає кореспондент УНІАН, це Гундич зробив під час робочої поїздки в Малинський район.

«Сьогодні я представляю вам нового керівника району, думаю, що він розуміє, що це для нього, передусім, велика відповідальність , – сказав Гундич.

Серед іншого, голова ОДА також висловив сподівання, що після зміни керівництва у цьому районі буде успішно продовжено розпочаті вже процеси децентралізації.

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У свою чергу, Кисельчук подякував за довіру та пообіцяв докласти зусиль для того, щоб гідно виконувати поставлені завдання.

«Переконаний, що разом з громадою Малинщини ми справимося та розвиватимемо соціально- економічно наш район», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко 21 липня цього року призначив головою Малинської районної державної адміністрації Кисельчука, який до цього обіймав посаду секретаря Малинської міської ради.

Кисельчук змінив на цій посаді колишнього голову Малинської РДА Юрія Рудченка, який подав заяву на звільнення за власним бажанням.

Як відомо, Кисельчук Дмитро Васильович народився 9 серпня 1981 року, має вищу освіту, до призначення на цю посаду працював секретарем Малинської міської ради.