На Житомирщині Порошенко провів кадрові зміни

10:08, 24 липня 2017
Політика
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Президент України Петро Порошенко звільнив Василя Чижа з посади голови Лугинської районної державної адміністрації.

Порошенко провів кадрові зміни / фото УНІАН

Президент України Петро Порошенко звільнив Василя Чижа з посади голови Лугинської районної державної адміністрації, повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, відповідне розпорядження №150/2017-рп підписав Президент сьогодні, 24 липня.

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"Звільнити Чижа Василя Олександровича з посади голови Лугинської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою", – йдеться у документі.

«Нагадаємо, що Петро Порошенко призначив Дмитрія Кисельчука головою Малинської райдержадміністрації та Катерину Курсон головою Андрушівської райдержадміністрації. Обох голів призначено зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства»,- сказано у повідомленні прес-служби відомства.

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Теги: #Порошенко#Житомирщина#кадрові зміни