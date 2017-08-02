ЦВК призначить перші місцеві вибори на жовтень

Центральна виборча комісія України призначить перші місцеві вибори на осінь.

Про це повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, на розгляді в ЦВК знаходиться більше сотні звернень голів обласних державних адміністрацій щодо призначення перших місцевих виборів, і що «ця цифра має тенденцію до збільшення, оскільки кожного тижня до ЦВК надходять нові подання ОДА».

«В мене немає сумніву, що протягом серпня місця за результатами розгляду подань ОДА Центральна виборча комісія, відповідно до закону, призначить перші місцеві вибори на жовтень місяць. Конкретний день голосування перших місцевих виборів буде визначено (з урахуванням часу офіційної публікації) у постанові ЦВК», - зазначив Магера.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко закликав Центральну виборчу комісію оголосити перші вибори в об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) у жовтні 2017 року.

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В листі міністра до ЦВК наголошувалось, що 146 новоутворених ОТГ ризикують не отримати право перейти на прямі міжбюджетні стосунки із державним бюджетом, оскільки там не проведені перші місцеві вибори.

За словами Зубка, згідно з Бюджетним кодексом, бюджети ОТГ мають бути сформовані до 15 жовтня року.

У Мінрегіоні нагадали, що на даний час на розгляді ЦВК перебувають звернення від облдержадміністрацій щодо призначення перших місцевих виборів у 146 об’єднаних територіальних громадах, до складу яких увійшли 676 місцевих рад.