На Житомирщині погодили утворення в області 4-х об’єднаних громад

У Житомирі сьогодні, 15 травня, робоча група з децентралізації погодила утворення на Житомирщині 4-х нових об’єднаних територіальних громад. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні члени регіональної робочої групи під керівництвом голови Житомирської облдержадміністрації Ігоря Гундича та голови Житомирської обласної ради Володимира Ширми погодили рішення про створення в області Пулинської, Черняхівської, Словечанської та Радомишльської територіальної громади.

Ще раніше на засіданні робочої групи було погоджено утворення такої ж кількості територіальних громад.

«Якщо буде утворено 8 нових територіальних громад, то їх загальна кількість зросте до 40, оскільки наразі в області нараховується 32 територіальні громади», - уточнили кореспонденту УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

За даними прес-служби, члени робочої групи сьогодні проголосували за внесення змін до Перспективного плану формування територіальних громад щодо створення нових громад.

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Йдеться про Пулинську селищну об’єднану територіальну громаду, куди увійдуть одна селищна рада та 6 сільських рад (загальна кількість населення 11 тис. 562 особи), Черняхівську селищну об’єднану територіальну громаду (одна селищна рада та 13 сільських рад, загальна кількість населення 17 тис. 947 осіб), Словечанську сільську об’єднану територіальну громаду (8 сільських рад, загальна кількість населення 8 тис. 600 осіб), а також про Радомишльську міську об’єднану територіальну громаду(одна міська рада та 15 сільських рад, загальна кількість населення 25 тис.512 осіб).

«Реформа децентралізації в області проходить на високому рівні. За результатами 2016 року, ми є лідерами у цій реформі, тому що на території області було створено найбільше громад. Цей рік не має бути виключенням, тому що до кінця 2017 року ми плануємо 80% території Житомирщини охопити об’єднаними територіальними громадами. Якщо будемо йти такими темпами, то у нас все вдасться», – прокоментував ситуацію голова Житомирської ОДА Ігор Гундич.

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Він також уточнив, що вже внесені зміни до законодавства, і на сьогодні до нині діючих громад можуть поєднуватися при бажанні інші території – сільські і селищні ради, які хочуть увійти у громаду. Таке бажання вже виявили Білківська сільська рада, якій робоча група погодила приєднання до Корнинської ОТГ Попільнянського району, та 4 сільські ради, які приєднаються до Лугинської ОТГ.

Разом з тим, члени групи відмовили у створенні чотирьом громадам Пулинського району через малонаселеність, невеликі території та фінансову неспроможність.