Депутати сьогодні врятували себе від розпуску?

Народний депутат від Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ вважає, що призначення виборів Президента України на 25 жовтня 2009 року серйозно ускладнює можливість проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у коментарі журналістам.

За словами О.ЗАРУБІНСЬКОГО, сьогоднішні виступи деяких депутатів засвідчили, що вони побоювались, що зірветься план Секретаріату Президента і частини Партії регіонів стосовно проведення дострокових парламентських виборів.

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ зазначив, що на завтра Партія регіонів планувала блокування трибуни Верховної Ради. Також, за його інформацією, частина керівництва Партії регіонів доручила своїм регіональним організаціям привезти з різних областей прихильників цієї політичної сили для проведення акцій протесту в Києві.

На його думку, таким чином частина Партії регіонів хотіла показати Президенту, що «в нас є сила, що ти (Президент України – УНІАН) можеш спокійно видавати указ (про розпуск парламенту – УНІАН)».

За словами депутата, також у рамках цього сценарію на понеділок-вівторок планувалось рішення Конституційного Суду, згідно з яким парламентська коаліція після свого створення має знову подавати Президенту кандидатуру прем’єр-міністра, хоча, як стверджує О.ЗАРУБІНСЬКИЙ, відповідно до Конституції України прем’єр і Кабінет міністрів складають повноваження лише перед новообраною Верховною Радою. «Тобто, розробляється серйозний план, серйозний сценарій з проведення дострокових виборів», - сказав О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.

Разом з тим, він переконаний, що сьогоднішнє рішення ВР про призначення виборів Президента на 25 жовтня стовідсотково вплинуло на позицію депутатів і в першу чергу - на позицію представників Партії регіонів.

Він наголосив, що приблизно 150 депутатів-«регіоналів» були дуже задоволені таким рішенням, і лише близько 20 депутатів від Партії регіонів, які розробляють план дострокових парламентських виборів, мали іншу позицію.

За словами О.ЗАРУБІНСЬКОГО, сьогоднішнє рішення ВР «значною мірою ускладнює або унеможливлює розпуск парламенту».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 квітня, Верховна Рада призначила вибори Президента України на 25 жовтня 2009 року.

За відповідну постанову проголосував 401 народних депутат із 422 зареєстрованих у сесійній залі.

“За” проголосували 174 депутати від Партії регіонів, 155 – від БЮТ, 26 – від НУ-НС, 27 – від КПУ, 19 – від Блоку Литвина.

Постанова набирає чинності з моменту опублікування.