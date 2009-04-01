Політологи нарахували в Ющенка максимум 15 депутатів

Політологи сумніваються, що парламент підтримає ініціативи Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо ухвалення нової Конституції та реформування публічної влади.

Такими є висновки політичних експертів, коментарі яких передані УНІАН Центром політичного консалтингу.

Президент Аналітичного центру “Відкрита політика” Ігор ЖДАНОВ вважає, що ухвалення змін до Конституції залежать від позиції двох фракцій у Верховній Раді – Партії регіонів та Блоку Юлії Тимошенко.

“Хоча обидві фракції висловлювались за те, що Конституцію потрібно змінювати, я думаю, що, враховуючи проведені мітинги протесту, останні заяви Віктора ЯНУКОВИЧА, «регіонали» обрали шлях не домовленостей з БЮТ, а шлях на дострокові парламентські та президентські вибори, або, принаймні, на президентські вибори”, - зазначив політолог, додавши, що, на його думку, вносити зміни до Конституції необхідно.

“Якщо ж говорити про можливості внесення змін до Конституції на сучасному етапі розвитку політичного процесу, то зараз таких можливостей немає, тому що у Президента немає відповідного ресурсу. ПР налаштована на вибори, а у інших фракцій просто не вистачить ресурсу в парламенті, щоб ухвалити ці зміни”, - констатував І.ЖДАНОВ.

Директор соціологічної служби “Український барометр” Віктор НЕБОЖЕНКО також вважає, що ВР не підтримає запропоновані главою держави зміни до Основного Закону.

“Незрозуміло, чому Президент, коли йому загрожує втрата влади, починає виявляти турботу про український парламентаризм? По-друге, навіть якщо б у Президента була ідеальна конституційна пропозиція до парламенту, то треба мати політичну силу, яка б підтримувала та просувала цей проект, а в нього максимум 15 осіб в парламенті”, - зауважив В.НЕБОЖЕНКО.

У зв’язку з цим політолог припустив, що В.ЮЩЕНКО заздалегідь знає, що парламент не підтримає саме його модель конституційних змін.