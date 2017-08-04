Суд арештував землю та розташовану на ній нерухомість "вертолітного майданчика Януковича" - Луценко

Апеляційний суд міста Києва за поданням Генеральної прокуратури виніс рішення про накладення арешту на земельні ділянки площею понад 2 га та розташовані на них об'єкти нерухомості так званого "вертолітного майданчика Януковича".

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко, рішенням також заборонено користуватися, розпоряджатися та відчужувати вказані ділянки.

Він додав, що "майно передано на відповідальне зберігання державному підприємству "Фінансування інфраструктурних проектів".

Своєю чергою, прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook зауважила, що відповідне рішення суд виніс 3 серпня. Вона додала, що на цих земельних ділянках розташовано понад 5 об’єктів нерухомого майна, які знаходяться за адресою: м. Київ, Паркова дорога, власником якого є ТОВ "Амадеус Ко".

"Відповідно до ст. 100 Кримінального процесуального кодексу України, судом визначено порядок зберігання речового доказу шляхом передачі для організації охорони, відповідального зберігання, проведення поточних ремонтів, обслуговування, підтримання вказаного майна у належному стані та оперативного управління – державному підприємству "Фінансування інфраструктурних проектів", - пояснила Сарган.

Вона також нагадала, що Верховним судом України 28 лютого 2017 року було задоволено заяву ГПУ та скасовано незаконні судові рішення, якими безпідставно, за відсутності висновків органів Державної фіскальної служби України, з Державного бюджету України на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Амадеус Ко" було стягнуто понад 66 млн грн бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

Справу було направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

"Вищевказана сума бюджетного відшкодування була сформована у податковій декларації товариства з обмеженою відповідальністю "Амадеус Ко" за отримані ним від ряду комерційних структур послуги з будівництва об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури під конгресно-виставковий центр на вул. Паркова дорога у Печерському районі м. Києва (так званий вертолітний майданчик)", - додала Сарган.