Порошенко запропонував залучити іноземних фахівців до розслідування вбивства Шеремета

Президент України Петро Порошенко висловив готовність залучити до складу групи із розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета іноземних фахівців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав журналістам під час урочистих заходів з нагоди другої річниці створення Національної поліції України сьогодні на Софійській площі у Києві.

«Ми отримаємо щомісячні звіти, для цього ми зустрічаємося і з слідчими, і з родичами, і я думаю, що ми маємо зробити все для того, щоб і виконавці, і замовники були притягнуті до відповідальності», - заявив він.

«Я зі свого боку роблю все для того, щоб вбивці Шеремета були знайдені, я сказав, що це справа честі Національної поліції та слідчих, ми це з контролю не знімемо. Більше того, на зустрічі з родичами я запропонував, щоб вони дали мені пропозиції щодо залучення іноземців до складу слідчої групи, я із задоволенням це зроблю для того, щоб забезпечити прозорість, ефективність, бо довіра має відігравати першочергове значення», - додав президент.

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Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув в центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключив, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія. Він також заявив, що Національна поліція готова заплатити 200 тис. грн за будь-яку інформацію, що стосується вбивства журналіста.