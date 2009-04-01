Стати кандидатом в Президенти цього року коштує 500 тисяч

Виборчий процес чергових виборів Президента України має розпочатися не пізніше 27 червня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада ухвалила постанову про призначення дати президентських виборів на 25 жовтня, а, як випливає з чинного законодавства, зокрема, закону “Про вибори Президента України”, виборчий процес чергових виборів глави держави розпочинається за 120 днів до дня виборів, тобто з 27 червня.

Згідно зі статтею 17, чергові вибори Президента України відбуваються в останню неділю жовтня п`ятого року повноважень Президента України. Верховна Рада призначає чергові вибори глави держави не пізніше як за 130 днів до дня виборів.

Відповідно до статті 18, усі строки обчислюються в календарних днях, а останнім днем строку є день, що передує дню вказаної події, тобто дню голосування – 25 жовтня згідно із сьогоднішнім рішенням парламенту.

Вибори Президента проводяться по єдиному загальнодержавному одномандатному виборчому округу, який включає в себе всю територію України. Для проведення виборів територія України поділяється на 225 територіальних виборчих округів.

Згідно зі статтею 44, висування кандидатів на пост Президента України партіями (блоками) та самовисування розпочинається за 119 днів і закінчується за 95 днів до дня виборів, тобто відповідно до 28 червня та до 22 липня.

У відповідності зі статтею 49, кандидат на пост Президента або партія чи партії виборчого блоку, які висунули кандидата, повинні внести грошову заставу у розмірі 500 тис. грн. на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії. У разі відмови ЦВК у реєстрації кандидата грошова застава у п`ятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується на рахунок партії чи партій, що входять до блоку, або особи, яка самовисунулася на пост Президента України.

Згідно зі статтею 51, подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів закінчується за 90 днів до дня виборів, тобто 27 липня. Центральна виборча комісія закінчує реєстрацію кандидатів на пост Президента України не пізніше ніж за 85 днів до дня виборів, тобто не пізніше 1 серпня.