Давидович каже, що його фінансували своєчасно

В Україні витрати на парламентські вибори становили 631 млн. 234 тис. грн., із яких 32 млн. 352 тис. грн. були виділені в 2005 році й 598 млн. 882 тис. грн., – у 2006 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ перед оголошенням офіційних результатів виборів.

«Фінансування здійснювалося своєчасно і в повному обсязі», - сказав Я.ДАВИДОВИЧ.

За його словами, переважна частина коштів була направлена на фінансування окружних виборчих комісій – 524 млн. грн. (83% від загальної суми витрат).

Голова ЦВК також повідомив, що місцеві вибори також були профінансовані в повному обсязі.