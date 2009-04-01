Форум порятунку Києва: пачка «Мальборо» має коштувати 33 грн.

Громадянська кампанія «Форум порятунку Києва» домагатиметься подальшого підвищення акцизів на тютюнові вироби, доки вартість сигарет в Україні не сягне рівня російських, потім - польських. Про це заявив в інтерв`ю кореспонденту УНІАН головний координатор «Форуму порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

«З підвищенням акцизів на тютюнові вироби, наприклад, пачка «Мальборо» коштуватиме 8,2 грн., замість 6,5 грн. Громадянська кампанія «Форум порятунку Києва» вважає нові акцизи мінімальними, і відстоюватиме їхнє подальше підвищення до рівня цін на сигарети в Російській Федерації (40 крб. або 10 грн. за пачку «Мальборо» - УНІАН), потім - польських цін (3 євро або 33 грн. - УНІАН). Вже у вересні слід було б ініціювати новий законопроект про підвищення ставок акцизного збору в 2 рази, щоб сукупний акциз становив 200 грн. за 1000 сигарет із фільтром, замість 100 грн., відповідно до закону від 31 березня», - вважає В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Нагадаємо, що вчора Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби", який 16 березня подали депутати І.КИРИЛЕНКО, О.ЛЯШКО, Л.ОРОБЕЦЬ, О. ДОНІЙ, В.КАСЬКІВ, Ю.МІРОШНИЧЕНКО, М.ТОМЕНКО.

За ухвалення цього Закону проголосував 241 народний депутат із 446 зареєстрованих в сесійному залі: 155 депутатів від БЮТ, 66 депутатів від НУ-НС і Блок Литвина у повному складі - 20 депутатів. Жодного голосу не дали Партія регіонів і комуністи.

Нагадаємо, що ухваленню цього Закону сприяло прогнозоване збільшення дохідної частини держбюджету на 3,7 млрд. грн. до кінця 2009 року.

Відповідно до змін, ставка акцизного збору стягатиметься не у відсотках з обігу до реалізації товару, як зараз, а у відсотках до максимальної роздрібної ціни. Розмір мінімального податкового зобов`язання на сигарети з фільтром збільшується з 47 до 100 грн. за 1000 сигарет, або на 1,06 грн. за пачку з 20 сигарет. Сигарети подорожчають на 30-40 %, а з урахуванням інфляції - на 20 %, що за прогнозами «Форуму порятунку Києва» має сприяти зменшенню кількості курців на 300-450 тис. осіб.

На думку громадських діячів - борців із палінням, ухвалений закон спрямований не проти громадян, а проти прибутків тютюнових комерсантів.

«Прості громадяни можуть не купувати сигарети і відмовитися від шкідливої звички. Поповнювати бюджет, купуючи тютюнові вироби, з урахуванням підвищених акцизів, будуть тільки ті, хто купує товар, шкідливий для здоров`я», - зазначив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

При цьому він переконаний, що потоку контрабанди тютюнових виробів, про який попереджали супротивники ухвалення Закону, не відбудеться.

«Ціни на сигарети в Україні нижчі за ціни у сусідніх країнах. Подальше підвищення акцизів має вирівняти цю різницю. Сьогодні можна уявити контрабандиста, який би скуповував «Мальборо» в Києві з метою перепродажу в Москві. Але для контрабанди у зворотному напрямку економічного сенсу не буде навіть після підняття цін», - повідомив головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва».

Додамо, що за прогнозами коаліції громадських організацій та ініціатив «За вільну від тютюнового диму Україну», в перспективі подальше підвищення ставок акцизного збору на тютюнові вироби має сприяти зменшенню кількості курців в Україні з 46% до 20%.

Зокрема, В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ навів приклад Канади, де в 1963 році було 49% курців. Але після різкого підняття акцизів, антитютюнової кампанії, заборони на рекламу, а також обмежень місць продажу і вживання тютюнових виробів, сьогодні в Канаді палить 15% населення.

«Громадські організації відстоюватимуть заборону на всі види реклами тютюнових виробів, включаючи рекламу в друкованих ЗМІ, в інтернеті, спонсорство і промо-акції, а також - збільшення штрафів за паління в громадських місцях», - заявив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Також він додав, що громадські активісти звернуть увагу депутатів на необхідність підвищення штрафів за стихійну торгівлю тютюновими виробами і підвищення штрафів до власників закладів, які не виділили спеціальні зони для відвідувачів, які не палять.

Довідка УНІАН

Підвищення тютюнових акцизів з 1 вересня 2008 року призвело до збільшення цін на тютюнові вироби в середньому на 60 коп. за пачку.

25 грудня 2008 року ВР ухвалила закон, відповідно до якого ціни на сигарети з 1 лютого 2009 року підвищено в середньому на 18 коп. за пачку.