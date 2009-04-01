ЦВК: держреєстр виборців до виборів Президента буде готовий

Центральна виборча комісія підготує Державний реєстр виборців до дня виборів Президента України 25 жовтня 2009 року.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

«Центральна виборча комісія зараз завершує первинне наповнення реєстру, і в нас є всі підстави вважати, що чергові вибори Президента у 2009 році відбудуться з використанням усіх механізмів і процедур, передбачених Законом України «Про Державний реєстр виборців». Списки для голосування будуть складені вже відповідно до цього закону», - сказав М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

За його словами, реєстр вже зараз практично наповнений. «Ми плануємо 7 квітня почати передачу комп`ютерної техніки, якої бракує, органам ведення реєстру. Існуючий сьогодні дефіцит буде повністю усунений за рахунок міжнародної технічної допомоги, наданої ОБСЄ. Після цього залишиться завершити сертифікацію всієї системи реєстру, і ми перейдемо до стадії первинного уточнення персональних даних Державного реєстру виборців. У цілому реєстр і органи ведення реєстру будуть готові до того, щоб складати списки виборців значно раніше, ніж 25 жовтня. Тут у нас особливого занепокоєння не існує», - підкреслив М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

Представник ЦВК також нагадав, що в законі про державний бюджет на 2009 рік на проведення президентських виборів передбачено 712 млн. грн. «Наприкінці 2008 року Центральна виборча комісія затвердила і направила до Верховної Ради і Кабінету міністрів подання щодо обсягу коштів, необхідних для підготовки і проведення виборів Президента. Відповідно до цього подання, сума необхідних коштів становить 941 млн. грн», - уточнив він.

М.ОХЕНДОВСЬКИЙ зазначив, що сума необхідних для проведення виборів коштів розраховувалася Центрвиборчкомом в умовах відсутності рішення парламенту про призначення дати виборів. «На момент, коли ЦВК розглядала це питання, не можна було виключати того, що виборчий процес може відбуватися у двох бюджетних роках – 2009-му і 2010-му. Для детального розрахунку витрат кожного бюджетного року нам не вистачало постанови Верховної Ради, що встановлює дату виборів, тому ми надали відповідним органам всю суму необхідних витрат без розподілу по роках», - пояснив представник ЦВК.

За його словами, передбачені бюджетом 712 млн. грн. є достатньою сумою для проведення першого туру голосування. «Цієї суми більш ніж достатньо, щоб провести голосування 25 жовтня, для підготовки якого необхідно 651 млн. грн. Але якщо доведеться проводити повторне голосування – так званий другий тур – цих коштів не вистачить. Ми сподіваємося, що парламент внесе зміни до закону про бюджет, збільшивши відповідну статтю витрат до 941 млн. грн. Хоча основна частина коштів законом вже передбачена», – підкреслив М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

Представник ЦВК також вважає, що діючий Закон «Про вибори Президента України» дозволяє провести чергові президентські вибори. «Я вважаю, що вибори Президента можуть бути підготовлені і проведені на підставі діючого закону. Він, звичайно, з 2004 року дещо застарів, але за наявності політичної волі ще може бути вдосконалений у найближчі тижні. Хоча і без внесення змін, закон технічно дозволяє провести вибори президента відповідно до Конституції. Головне, щоб «правила гри» були зафіксовані хоча б за місяць до початку виборчого процесу, і залишалися незмінними до його завершення», - резюмував М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Організація з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ) планує на початку квітня цього року передати Центральній виборчій комісії офісне устаткування і комп`ютери для проведення виборів на суму 1,6 млн. євро.

Устаткування буде передане в рамках довгострокового виборчого проекту, який реалізується з 2008 року, в контексті чергових виборів Президента України. Передбачається, що ці комп`ютери і принтери будуть передані 755 виборчим комісіям.

Первинне наповнення даними державного реєстру виборців було розпочате 15 січня 2009 року. Згідно з попередніми розрахунками, ЦВК планувала завершити формування державного реєстру у середині 2009 року.