Комітет ВР підтримав мораторій на перевірки підприємців

Сьогодні на засіданні парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва депутати розглянули і одноголосно підтримали в другому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мінімізації негативних наслідків фінансової кризи для суб`єктів господарської діяльності" (№3429).

Як передає кореспондент УНІАН, представляючи законопроект, голова комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА (БЮТ) зазначила, що останнім часом «підприємці все частіше стикаються з підвищенням податків, посиленням тиску на бізнес з боку контролюючих органів. Такі дії ускладнюють і уповільнюють роботу підприємців».

Щоб допомогти підприємцям ефективніше працювати під час кризи, комітет розробив законопроект, який «скорочує кількість ліцензій, вводить мораторій на проведення перевірок, а також на підвищення ставок старих податків і введення нових», - повідомила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова комітету зауважила, що багато з викладених у законопроекті норм «неодноразово декларувалося усіма гілками влади, "але тільки в цьому законі вони остаточно законодавчо врегульовані».

Згідно з Пояснювальною запискою, основним у законопроекті є введення норм, направлених на спрощення і вдосконалення процедури припинення юридичної особи, а також завершення реалізації принципу "єдиного вікна" при здійсненні державної реєстрації суб`єктів господарювання і постановки їх на облік у відповідних органах.

Також проектом пропонується встановити, що перетворення і виділення не призводить до припинення юридичної особи, а є лише переходом майна (частини майна), прав і обов`язків юридичної особи до іншої юридичної особи (у разі перетворення), одного або декількох створюваних нових суб`єктів господарювання (у разі виділення).

Проектом також визначається порядок створення ліквідаційної комісії, встановлюються повноваження ліквідаційної комісії.

Крім того, законопроект пропонує збільшити термін дії ліцензій на ведення певного виду діяльності з 3 до 5 років. А також визначає, що плата за видачу копій ліцензій не стягується.

Проектом також пропонується законодавче закріплення практики довгострокової оренди державного і комунального майна терміном не менш як 5 років.

При цьому проект передбачає скасування вимоги щодо обов`язкової сертифікації послуг у галузі туризму (внесення змін до Закону "Про туризм").