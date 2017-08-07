Територіальні суперечки: на мапі світу показали усі країни, які зазіхають на чуже (інфографіка)

Ця мапа свідчить про те, що територіальні суперечки — це дійсність людства, а не предмет історії. На мапі, створеній аналітиками Corestone Corp., вiдмiченi країни, що мають територiальнi спори хоча б iз однiєю iншою країною.

Незважаючи на те, що продовжують розпалюватися нові конфлікти, останнім часом були вирішені деякі прикордонні суперечки. Наприклад, між Буркіна-Фасо та Нігером у 2013 році, Чилі та Перу в 2014 році, Індією та Бангладеш у 2015 році.

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Україна була втягнута у територіальні суперечки ще до 2014. Прикладами є загострення навколо коси Тузла, судовий процес щодо острову Зміїний. Незавершена демаркація кордонів з сусідами також залишається фактором ризику.