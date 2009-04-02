Тимошенко шкуру спускатиме з кожного міністра

Уряд оголосив попередження трьом міністрам - міністру оборони Юрію ЄХАНУРОВУ, міністру регіональної політики і будівництва Василю КУЙБІДІ та голові Державного комітету з водного господарства Василю СТАШУКУ - за збільшення заборгованості з виплати заробітних плат на підвідомчих підприємствах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНИСОВА сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Збільшилася заборгованість у державних підприємствах трьох центральних органів влади – це Міністерство оборони, Міністерство регіональної політики і будівництва і Державний комітет з водного господарства. Керівникам цих міністерств і комітету на сьогоднішньому засіданні уряду винесено попередження», - повідомила Л.ДЕНИСОВА.

Міністр повідомила, що загальна заборгованість з виплати зарплат на економічно активних підприємствах всіх форм власності на кінець березня становила 812 млн. грн., зокрема на підприємствах державної власності - 166 млн. грн.

«Заборгованість за березень скоротилася на 60%, або в абсолютних цифрах - на 251 млн. грн.», - повідомила вона.

Водночас, за словами Л.ДЕНИСОВОЇ, уряд оголосив подяку міністру з надзвичайних ситуацій Володимиру ШАНДРІ, міністру праці та соціальної політики Л.ДЕНИСОВІЙ і міністру вугільної промисловості Віктору ПОЛТАВЦЮ за ліквідацію заборгованості з виплати заробітної плати на підвідомчих цим міністерствам підприємствах.

Л.ДЕНИСОВА також повідомила, що уряд продовжить контроль за станом виплати заробітних плат на підприємствах, а 25 квітня знову розгляне питання про результати роботи центральних органів влади з ліквідації заборгованості в січні-березні 2009 року. «Якщо заборгованість із зарплати у державних підприємствах збережеться, прем`єр-міністр вживе заходів щодо притягання керівників центральних органів виконавчої влади до дисциплінарної відповідальності», - наголосила Л.ДЕНИСОВА.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що вимагає впродовж березня погасити заборгованість з виплати зарплати в державному секторі економіки, яка на початок березня становила 341 млн. грн.

Прем`єр зазначила, що за ліквідацію заборгованості з виплати зарплати персонально відповідатиме кожен міністр.

«Березень. Я виставляю той термін, за який я шкуру спускатиму з кожного міністра, запам`ятайте. Мене не цікавить, ані від яких політичних сил ви прибули в уряд, мене не цікавить, які у вас складнощі, пов`язані з кризою. Перше, що я робитиму, якщо не розрахувалися із заробітної плати – все міністерство буде позбавлено заробітної плати. Якщо це не допоможе, наступним буде подання на міністра до Верховної Ради на звільнення з посади. Я більше грати з міністрами не буду», - заявила вона.