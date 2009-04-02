Вчорашнім голосуванням регіонали провокували Ющенка розпустити ВР

Вчора під час голосування за призначення виборів Президента на 25 жовтня “нічого несподіваного в залі (Верховної ради – ред.) не сталося”. Про це у прямому ефірі програми “Шустер live” на ТРК Україна заявила нардеп від Партії регіонів Ганна Герман.

На її думку, “рушниця вистрелила дуже вчасно”: “Я вважаю, що все відбулося в термін, усе відбулося по плану і все відбулося досить спокійно”.

До цього регіоналка додала, що окрім визначення дати президентських виборів ПР переслідувала ще одну мету: спровокувати Віктора Ющенка на дочасний розпуск ВР. “...нам треба відправити цю владу у відставку – і не лише президента, - пояснила Герман. - Ми сподіваємося, що після сьогоднішнього голосування президент підпише указ про розпуск Верховної Ради. Ми проведемо разом і вибори до Верховної Ради. Ми змінимо і уряд, і Верховну Раду, і президента – всю владу зверху до низу”.