У Генштабі заявляють, що системи ЗСУ не були заражені вірусом Petya

Системи Збройних сил України (ЗСУ) не були заражені вірусом Petya. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу начальник військ зв'язку Збройних сил України - начальник Головного управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Володимир Рапко.

Читайте такожАтака вірусу Petya.A на Україну не вплинула на боєздатність ЗСУ - Полторак“Жоден комп'ютер та автоматизоване робоче місце у Збройних силах України, за офіційними даними, цим вірусом заражено не було”, - запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня відбулась кібератака на державні установи, об’єкти, фінансового, енергетичного, транспортного секторів, а також приватні підприємства за допомогою шкідливого програмного продукту Petya.A, який блокує роботу комп'ютерних систем. Вірус-блокувальник шифрує дані на комп'ютері та вимагає викуп.