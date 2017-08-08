Позбавлений українського громадянства Саакашвілі виїхав із Польщі - ЗМІ

Позбавлений українського громадянства екс-очільник Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі виїхав із території Польщі. Про це у Twitter повідомляє RadioZET.

Читайте такожВ Головній прокуратурі Грузії підрахували, скільки років тюрми загрожує Саакашвілі

«Розшукуваний грузинською владою Саакашвілі виїхав з Польщі», — йдеться у твіті.

Poszukiwany przez gruzińskie władze Micheil Saakaszwili wyjechał z Polski. — Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) August 8, 2017

Як повідомляв УНІАН раніше, 7 серпня екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі в'їхав в Польщу із США за українським закордонним паспортом. Про це він заявив у відеовиступі на своїй сторінці у Facebook.

"Я поїхав у аеропорт (в США), сів на літак. До мого паспорта не було ніяких запитань. Потім я приїхав у Польщу, і мені сказали - "ласкаво просимо", - сказав Саакашвілі.

Нагадаємо, нещодавно указом президента України Саакашвілі був позбавлений українського громадянства за нібито неправдиві відомості про себе, які він вказав при отриманні українського громадянства два роки тому.

Генеральна прокуратура Грузії двічі офіційно зверталася до української сторони з проханням передати колишнього президента країни Міхеїла Саакашвілі і двічі отримала офіційну відмову.