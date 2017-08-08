Скандал довкола зображень Львова та Вільнюса у нових паспортах Польщі: стало відомо, коли у Варшаві приймуть рішення

Остаточне рішення про зображення у новому польському паспорті приймуть у вересні. Про це повідомили у МВС Польщі, повідомляє Gazeta Prawna.pl.

У польському відомстві розповіли, що у країні також триває інтернет-голосування щодо зображення на сторінках нового паспорта. Представлені варіанти, як додали вони, вказують на постаті, події, місця і символи, які пов’язані з відновленням незалежності Польщі у 1918 році.

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"Ще раз наголошуємо, що жодного рішення наразі не прийнято. Наразі важко передбачити, які зображення оберуть", - прокоментували у МВС Польщі протест України та Литви щодо ймовірної появи у новому паспорті зображень зі Львова та Вільнюса.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня у Міністерстві закордонних справ України вручили ноту послу Республіки Польща в Україні Яну Пєкло у зв’язку з намірами польської сторони розмістити на сторінках нового паспорта Польщі зображення польських військових поховань на території Личаківського кладовища у Львові.

Як повідомлялось раніше, до сторіччя незалежності Польщі в 2018 році збираються випустити паспорти у новому дизайні, серед інших зображень там планують розмістити "Меморіал орлят" у Львові. Також розглядається можливість того, що на одній зі сторінок з’явиться зображення Святих воріт, розташованих у Вільнюсі (відомі як Ворота Світанку або Остра брама).

Литва минулого тижня вже відреагувала на цю ініціативу – глава МЗС викликав тимчасового посла Польщі в Литві. "Ми пояснили йому ситуацію і попередили, що такого не повинно бути", - заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.