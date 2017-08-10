Ситник розповів про долю секретного "агента Катерини", яка допомогла викрити нардепів Полякова та Розенблата

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявляє, що задоволений роботою секретного «агента Катерини», яка допомагала викрити народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова у «бурштиновій справі» та зазначає, що у неї «усе добре в житті».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ситник повідомив сьогодні під час прес-конференції в Києві.

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«Усе добре з цим працівником…є певне коло службових обов’язків. Людина на мою думку справилася на відмінно з цією роботою і подальші завдання я точно не можу обговорювати в цьому форматі», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня детективи НАБУ затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За версією слідства, злочин вчинено за участі народних депутатів України, наразі встановлена ймовірна причетність двох народних обранців – Максима Полякова та Борислава Розенблата.

Слідство встановило щонайменше п’ять епізодів злочинної діяльності, в результаті якої затримані особи, діючи в інтересах вказаних народних депутатів, отримали від представника іноземної компанії неправомірну вигоду на загальну суму понад 300 тис. дол. США.

За даними слідства, ці кошти було використано для підготовки законопроектів, незаконного впливу на посадових осіб Держгеокадастру, Держлісагентства, Держгеонадр України, органів місцевого самоврядування, суду та прокуратури з метою безперешкодного ухвалення рішень на користь зазначеної іноземної компанії.