У разі встановлення причетності Балчуна до зловживань в "УЗ" будуть вжиті заходи – НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що у разі, якщо в ході розслідування кримінальних справ про зловживання у ПАТ "Укрзалізниця" буде встановлена причетність до злочинів колишнього голови правління ПАТ Войцеха Балчуна, то будуть прийняті відповідні заходи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ситник повідомив сьогодні під час прес-конференції в Києві.

«В «Укрзалізниці» ситуація, на жаль, погана… у нас цілий відділ працює по «Укрзалізниці», - заявив він.

«Це дуже велика кількість справ та дуже велика кількість фігурантів. Ситуація там поки що дуже напружена і, звичайно, якщо ми встановимо докази того, що причетний і Балчун до цих схем, то звичайно що буде відповідне реагування», - додав Ситник.

За словами директора НАБУ найбільші зловживання у "Укрзалізниці" стосуються державних закупівель.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 9 серпня, Кабінет міністрів України звільнив голову державної компанії «Укрзалізниця» Войцеха Балчуна і першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова, призначивши останнього тимчасово виконувачем обов’язків голови «Укрзалізниці».

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян розраховував, що Кабінет міністрів ще 7 червня на своєму засіданні не продовжить контракт з головою «Укрзалізниці» Войцехом Балчуном.

Балчуна було призначено на посаду голови «Укрзалізниці» за результатами відкритого конкурсу розпорядженням Кабінету міністрів 20 квітня 2016 року. Раніше він був головою правління польської залізничної компанії PKP Cargo.

З кінця 2016 року Омелян неодноразово звинувачував Балчуна в непрофесіоналізмі і повільному реформуванні компанії. В ході засідання уряду 25 січня між Омеляном і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом відбулася дискусія з приводу проблемних питань у реформуванні «Укрзалізниці» і діяльності її керівника Балчуна.