Туреччина не схвалює введені через анексію Криму санкції ЄС проти Росії

Туреччина не схвалює санкції, введені Європейським Союзом проти Росії за анексію Криму.

Про це в інтерв'ю виданню Türkiye 11 серпня заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє Hurriyet Daily News.

"Туреччина раніше багато страждала через санкції. Санкції проти наших сусідів та партнерів завдали серйозної шкоди нашій економіці. Тому, коли ми чуємо про санкції, ми не метушимося необдумано щодо них. Ми обдумуємо, чи можемо ми знайти інші способи вирішення проблем", - заявив він.

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"Саме тому ми не приєдналися до санкцій проти Росії, і ми віддаємо перевагу політичному залученню та діалогу", - додав глава МЗС Туреччини.