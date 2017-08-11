В Очакові будівельні частини ВМС США зводять оперативний центр для українського флоту

Будівництво оперативного центру ВМС України на військово-морській базі в Очакові інженерними підрозділами США повністю відповідає чинному законодавству України.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написала голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз.

Розмірковуючи про нещодавні висловлювання заступника голови комітету Ради Федерації Росії з оборони та безпеки Франца Клінцевича про провокацію з боку ВМС США, Фріз зазначила: «Очевидно, Франц Клінцевич не помітив змін в законодавчому полі та зовнішній політиці України».

Фріз нагадала, що в цьому році парламент України прийняв закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зовнішньополітичного курсу України)».

«Законопроект дозволив чітко встановити курс України на набуття членства в Північноатлантичному Альянсі. Хочу нагадати Францу Клінцевичу, що позаблоковий статус був скасований Україною невдовзі після анексії Криму та початку російської агресії на Донбасі», – підкреслила вона.

Парламентар відзначила, що Україна розглядає таке будівництво нагальною необхідністю в рамках підвищення обороноздатності держави, розвитку ВМС України, а також проведення та координації спільних безпекових заходів з країнами-членами НАТО.

«Така необхідність викликана багаторічною політикою РФ, що спрямована на знищення української незалежності та суверенітету, а з 2014 року – веденням неоголошеної війни», - підкреслила Фріз.