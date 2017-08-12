В Україні з'являться прикордонні дільничні

У Державній прикордонній службі планують впровадити інститут прикордонних дільничних.

Про це голова Держприкордонслужби Петро Цигикал заявив в ефірі «5 каналу», повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

"Ми плануємо вводити таке поняття, як прикордонний дільничний, який повинен працювати в селищних радах, повинен працювати з місцевим населенням, повинен проводити профілактичну роботу", - сказав він і додав, що таке нововведення реалізовуватиметься за рахунок діючого штату.

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Також, додав глава Держприкордонслужби, планується збільшити кількість контрольних постів на кордоні.

«Ми плануємо збільшити кількість контрольних постів на кордоні і зменшити відстань між ними», - повідомив він і уточнив, що пости будуть розміщувати за європейським зразком, щоб відстань між ними була 15-20 км. Цигикал зауважив, що нині відстань між контрольними постами становить від 30 до 100 км, що значно ускладнює систему охорони.

Він також повідомив, що на сьогодні підрозділи Держприкордонслужби укомплектовані на 60-70%. За його словами, на деякий час восени буде «провал» в особистому складі, коли звільняться строковики - близько 3 тисяч осіб.

«Надалі заповнювати нестачу будемо тільки за рахунок контрактників. Будемо проводити роботи і з місцевим населенням, з військкоматами і з молоддю», - наголосив Цигикал.