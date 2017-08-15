Технології виробництва двигунів для ракет не могли потрапити з України до КНДР – Держкосмос

Технології виробництва двигунів для бойових ракет, як і самі вироби, які могли бути використані у рамках військових програм Північної Кореї, не могли потрапити з території України до цієї країни.

Про це під час прес-конференції, присвяченій спростуванню інформації в публікації американського видання The New York Times про те, що успіхи ракетної програми Північної Кореї можуть бути пов'язані з можливим придбанням корейською стороною потужних ракетних двигунів українського виробництва на чорному ринку, заявив в. о. голови Державного космічного агентства Юрій Радченко.

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«Ці технології і ці вироби не могли потрапити з території України на територію Кореї. Ми дотримуємося всіх міжнародних обмежень з постачання цих технологій. Ми дотримуємося всіх зобов'язань України з передачі технологій третім країнам. До сьогодні й підприємства космічної галузі не займалися виробництвом бойових ракет», - сказав він.

Радченко додав, що для запуску бойових ракет, який здійснила Північна Корея, необхідно мати технологію виробництва ракетного палива, якої немає в Україні, а вона є лише в Росії та в Китаї.