Яценюк думає, що уряд рятує від кризи лише лобістські групи

Народний депутат, лідер ініціативи “Фронт змін” Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що урядові антикризові законопроекти не вирішують проблему подолання фінансово-економічної кризи, оскільки вони допомагають окремим галузям, а не економіці в цілому.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, про це він сказав під час відео-конференції на сайті ініціативи.

“Приймають антикризові закони, які вирішують кризу в кожній окремо взятій лобістській групі, але ніяк не вирішують кризу в Україні, - зауважив А.ЯЦЕНЮК. - Криза вже вісім місяців триває, а ми все вносимо антикризові законопроекти, проте так і не внесли антикризову програму”.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що був першим, хто запропонував антикризову програму.

“Я перший хто, знаючи як і що робиться, запропонував антикризову програму – це було 12 пунктів. За правильної постановки питання можна було би досягнути результату”, – наголосив він.

Водночас лідер “Фронту змін” додав, що деякі пункти його програми були використані урядом.

“Але, на жаль, більшість не пройшла, оскільки уряд займається іншими речами”, – додав А.ЯЦЕНЮК.