Яценюк думає, що уряд рятує від кризи лише лобістські групи
Окремі закони проблему не вирішать
Народний депутат, лідер ініціативи “Фронт змін” Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що урядові антикризові законопроекти не вирішують проблему подолання фінансово-економічної кризи, оскільки вони допомагають окремим галузям, а не економіці в цілому.
Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, про це він сказав під час відео-конференції на сайті ініціативи.
“Приймають антикризові закони, які вирішують кризу в кожній окремо взятій лобістській групі, але ніяк не вирішують кризу в Україні, - зауважив А.ЯЦЕНЮК. - Криза вже вісім місяців триває, а ми все вносимо антикризові законопроекти, проте так і не внесли антикризову програму”.
А.ЯЦЕНЮК нагадав, що був першим, хто запропонував антикризову програму.
“Я перший хто, знаючи як і що робиться, запропонував антикризову програму – це було 12 пунктів. За правильної постановки питання можна було би досягнути результату”, – наголосив він.
Водночас лідер “Фронту змін” додав, що деякі пункти його програми були використані урядом.
“Але, на жаль, більшість не пройшла, оскільки уряд займається іншими речами”, – додав А.ЯЦЕНЮК.