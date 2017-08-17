У Яценюка підтвердили інформацію, що він став співвласником телеканалу "Еспресо"

Прес-секретар колишнього прем’єр-міністра України Арсенія ЯценюкаОльга Лаппо підтвердили інформацію, що він став співвласником телеканалу "Еспресо". Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Лаппо зазначила, що надходять запити від журналістів з приводу інформації щодо телеканалу «Еспресо».

Читайте такожЯценюк: Санкції США – рішучий крок для притягнення Росії до відповідальності

«Так, Арсеній Яценюк в цьому році реалізував своє право опціону на придбання корпоративних прав. Угода підписана 15 червня 2017 року. Інформація про опціон була зазначена в його електронній декларації за 2016 рік, яку Яценюк заповнював, уже не перебуваючи на посаді прем'єр-міністра України», - написала речниця.

«У розділі «Фінансові зобов’язання» він зазначив попередній договір (опціон) 2013 року з Княжицькою Л. Ф. та з компаніями, де Княжицька Л.Ф. є прямим засновником, на придбання корпоративних прав на суму 3 млн 788 тис. 700 грн. За цю суму й було придбано частку каналу», - додала Лаппо.

Як повідомляв УНІАН, колишній прем’єр-міністр Яценюк і дружина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Інна Авакова увійшли до структури власності телеканалу «Еспресо» і стали його кінцевими бенефіціарами разом із дружиною народного депутата Миколи Княжицького Ларисою Княжицькою.

Читайте такожСБУ видворила з України російську журналістку: в'їзд заборонений на три роки

«Арсеній Яценюк та Інна Авакова стали співвласниками ТОВ «Астра фінанс», якому належить 100% ТОВ «Голдберрі» – юридичної особи телеканалу «Еспресо».Частки партнерів у ТОВ «Астра фінанс» розподілені таким чином: Інна Авакова – 40% (56 800 грн), Арсеній Яценюк – 30% (42 600 грн), Лариса Княжицька – 30% (42 600 грн). Усі вони, відповідно, є кінцевими бенефіціарами телеканалу «Еспресо», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що «Яценюк та Авакова стали власниками 70% ТОВ «Астра фінанс», які раніше належали ТОВ «Новини ТВ» (решта 30% у ТОВ «Астра фінанс» належала Княжицькій)».