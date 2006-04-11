Всі депутати будуть звільнені через 20 днів

Кандидати в народні депутати України, які пройшли до парламенту, мають упродовж 20 днів звільнитися з роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Центральної виборчої комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ вчора журналістам після оголошення офіційних результатів виборів народних депутатів України.

«Ніхто не сяде в крісло депутата, якщо не звільниться з попереднього місця роботи і не залишить своїх корпоративних прав. Ми усе це відстежимо», - сказав Я.ДАВИДОВИЧ.

Він повідомив, що тимчасові посвідчення видаватимуться лише тим кандидатам у депутати, які виконають усі вимоги закону. За його словами, тимчасове посвідчення депутата стане підставою для приведення його до присяги і отримання постійного посвідчення.

Голова ЦВК також зазначив, що упродовж місяця від дня оголошення офіційних результатів парламентських виборів (з 10 квітня - УНІАН) мають бути проведені організаційні заходи з підготовки та проведення першої сесії Верховної Ради 5-го скликання. «Цей місяць буде не легшим, ніж вибори», - вважає Я.ДАВИДОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, згідно з оголошеними сьогодні ЦВК результатами виборів, Партія регіонів отримала в парламенті 186 депутатських мандатів, Блок Юлії Тимошенко – 129, блок “Наша Україна” – 81, Соціалістична партія України – 33, Комуністична партія України – 21 мандат.