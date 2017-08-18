Настрій - бомба: проаналізовано, які емоції викликає "ядерна" тема у політиків (інфографіка)

Останні тижні у центрі уваги світових ЗМІ перебуває тема можливого ядерного конфлікту між США та КНДР. На початку цього тижня тема ядерного протистояння торкнулася і України, коли в розслідуванні американського видання The New York Times мова зайшла про те, що двигуни північнокорейських ракет могли бути виготовлені в Україні на заводі "Південмаш". У той же час багато аналітиків, експертів намагаються з'ясувати, чи є загроза ядерного конфлікту реальною та чи не є це просто геополітичним блефом.

Corestone Corp. проаналізувала заяви представників США, КНДР та України, присвячені питанню можливого ядерного конфлікту.

Найбільш емоційним був Володимир Гройсман, він же випромінював найбільше радості. Представники КНДР та директор ЦРУ були емоційно стриманими, у той же час на їх обличчях домінували радість та здивування.

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Погрожуючи Північній Кореї ударом, якого не бачив світ, Дональд Трамп був незвично стриманим, однак показники його емоційних коливань були найбільшими серед зазначених урядовців. Домінуючими емоціями Трампа були здивування та злість.

Під час виступу щодо двигунів для північнокорейських ракет, які нібито поставляли з України, Володимир Гройсман заявив, що "такого не було в природі". Говорячи на цю тему, прем'єр найбільше проявляв радість та презирство.

Говорячи про можливий ядерний удар по американській військовій базі на острові Гуам, представники КНДР майже не показували негативних емоцій, лише на початку виступу підвищились показники презирства. Схожа ситуація і з виступом директора ЦРУ Помпео, який повідомив, що "загроза використання ракет КНДР росте, хоча хвилюватися не варто". За весь час інтерв'ю у нього лише двічі незначно виросли показники негативних емоцій.

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