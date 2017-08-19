ЦВК призначила дату перших місцевих виборів у 202 об'єднаних територіальних громадах

Сьогодні відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, яке провів Голова Комісії Михайло Охендовський. Про це повідомили у відділ взаємодії із ЗМІ секретаріату ЦВК.

"Комісія звернулася до Комітетів Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, а також з питань правової політики та правосуддя щодо підготовки відповідних змін до законодавчих актів стосовно унормування особливостей призначення та проведення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади та відповідного сільського, селищного, міського голови в ОТГ, до складу якої увійшли територіальна громада міста (територіальні громади міст) республіканського в АР Крим, обласного значення та територіальна громада села, селища, іншого міста (територіальні громади сіл, селищ, інших міст), розташована на території суміжного району (районів), або територіальна громада іншого суміжного міста (територіальні громади інших суміжних міст) республіканського в АР Крим, обласного значення, а також організації підготовки та проведення інших виборів, зокрема депутатів районної ради, на території такої ОТГ.

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Крім того – стосовно унормування особливостей призначення та проведення додаткових виборів депутатів сільської, селищної ради ОТГ від сільських, селищних територіальних громад, що добровільно приєдналися до сільської, селищної ОТГ, розташованої в межах суміжної адміністративно-територіальної одиниці – суміжного району (суміжних районів) або суміжного міста (суміжних міст) республіканського в АР Крим, обласного значення, а також організації підготовки та проведення інших виборів, зокрема депутатів районної ради, на території такої ОТГ", - йдеться в повідомленні.

Також ЦВК звернулася до комітетів ВР щодо надання роз’яснень Закону України "Про місцеві вибори" з урахуванням пункту 5 Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2015 року № 645-VIII "Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2015 році" стосовно можливості призначення Центральною виборчою комісією і відповідними ТВК в межах своїх повноважень місцевих виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей та здійснення заміщення депутатів місцевих рад на цих територіях у разі дострокового припинення їх повноважень до призначення парламентом та проведення на зазначених територіях відповідних місцевих виборів.

"Розглянувши відповідні звернення Тернопільської та Івано-Франківської обласних державних адміністрацій, ЦВК встановила відсутність правових підстав для призначення нею перших місцевих виборів депутатів Товстенської селищної ради ОТГ, Товстенського селищного голови та депутатів Чернелицької селищної ради ОТГ, Чернелицького селищного голови відповідно і оголошення їх виборчого процесу", - повідомили в ЦВК.

Окрім того, розглянувши звернення низки ОДА щодо прийняття Комісією рішення про призначення перших місцевих виборів у зв’язку з утворенням об’єднаних територіальних громад (ОТГ), призначила вибори у 202 ОТГ в усіх без виключення областях України на неділю, 29 жовтня.

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Зокрема, у Вінницькій області такі вибори відбудуться в 9 об’єднаних територіальних громадах, у Волинській області – в 19 ОТГ, у Дніпропетровській області – в 19 ОТГ, у Донецькій області – в 2 ОТГ, у Житомирській області – в 13 ОТГ, у Закарпатській області – в 1 ОТГ, у Запорізькій області – в 10 ОТГ, в Івано-Франківської області – в 8 ОТГ, у Київській області – в 4 ОТГ, у Кіровоградській області – в 6 ОТГ, у Луганській області – в 4 ОТГ, у Львівській області – в 8 ОТГ, у Миколаївській області – в 1 ОТГ, в Одеській області – в 11 ОТГ, у Полтавській області – в 12 ОТГ, у Рівненській області – в 5 ОТГ, у Сумській області – в 9 ОТГ, у Тернопільській області – в 4 ОТГ, у Харківській області – в 7 ОТГ, у Херсонській області – в 10 ОТГ, у Хмельницькій області – в 7 ОТГ, у Черкаській області – в 15 ОТГ, у Чернівецькій області – в 4 ОТГ, у Чернігівській області – в 14 ОТГ.

При цьому Комісія оголосила початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів з 9 вересня.

"Загалом, за попередніми підрахунками у цих виборах зможуть взяти участь понад 1 млн 330 тисяч осіб, тобто близько 4 % усіх виборців України. Зазначена кількість виборців перевищує кількість виборців шести обласних центрів України разом узятих. Зокрема, Тернополя, Херсона, Хмельницького, Черкас, Чернівців та Чернігова", - додали в Комісії.