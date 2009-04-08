Литвин: мене лякають Конституції, написані за одну ніч

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не підтримує ідею проведення всенародного референдуму з обговорення нової редакції Конституції України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це В.ЛИТВИН заявив учора, відповідаючи на запитання мешканців смт Диканька на Полтавщині.

«Якщо у нас багато грошей, то давайте проводити», - сказав спікер, додавши, що «головне не те, що референдум буде проведений, а що робитимемо з результатами».

На думку В.ЛИТВИНА, людям не важливо, яким буде майбутній парламент: дво- чи однопалатним. «Конституція, як і будь-який закон, повинна сприйматися людьми», - заявив голова ВР.

В.ЛИТВИН вкотре наголосив, що нині головне – виконувати Основний закон. «Треба примусити виконувати Конституцію, бо усі наші біди тому, що ми її не виконуємо», - сказав він.

За словами голови ВР, «кожен прагне написати Конституцію «під себе». «Мене лякають Конституції, написані за одну ніч. Я боюсь таких людей, таких Конституцій», - зазначив він. На переконання В.ЛИТВИНА, робота над Конституцією вимагає «знати минуле, традиції, історію і ментальність народу, питання сьогодення».

Як повідомляв УНІАН, 31 березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на розгляд Верховної Ради проект закону «Про внесення змін до Конституції України» та визначив цей законопроект як невідкладний для позачергового розгляду.

Того ж дня В.ЮЩЕНКО вніс до ВР законопроект про зміни до державного бюджету на 2009 рік щодо виділення 450 млн. грн. для проведення референдуму з питань змін до Конституції.