Ющенко більше не має наміру підтримувати Єдиний центр?

Дніпропетровський губернатор Віктор Бондар вирішив випередити керівництво "Єдиного центру" (ЄЦ) і вчора написав заяву про вихід з партії. Газета " Коммерсантъ-Україна " пише, що напередодні пан Бондар мав тривалу розмову з президентом Віктором Ющенком і заручився його підтримкою. Представників ЄЦ обурило те, яким способом губернатор оголосив про своє рішення.

Вчора голова Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор Бондар оголосив про вихід з партії "Єдиний центр", яка позиціонує себе як пропрезидентська політична сила. Його заява, поширена і підписана управлінням преси і інформації, вранці з`явилася на сайті облдержадміністрації. "Я реально оцінюю власні справи, вчинки і поточну ситуацію. Для того, щоб не викликати подальшої дискусії щодо моїх поглядів на реальний стан справ, вважаю за необхідне вийти з партії `Єдиний центр`, - цитуються слова пана Бондара в прес-релізі, поширеному обласним управлінням преси.– Упевнений, що глава держави підтримає таке рішення".

Нагадаємо, непорозуміння з керівництвом "Єдиного центру" у Віктора Бондара виникло в кінці березня, після публікації його інтерв`ю в журналі "Профіль". У ньому пан Бондар висловився на користь необхідності створення нового політичного проекту. Правда, відразу після виходу інтерв`ю губернатор відмовився від своїх слів. Проте це не пом`якшило реакцію президії партії – 3 квітня пана Бондара усунули з поста заступника голови ЄЦ, пообіцявши в майбутньому розглянути питання про позбавлення його партквитка.

Слід зазначити, що в своїй заяві Віктор Бондар закликає "всіх прагматичних політиків об`єднатися" і нижче вказує, що "головним стовпом, навколо якого сьогодні можливо об`єднання, є президент України". Але як пов`язується рішення залишити єдину партію, яка беззастережно підтримує Віктора Ющенка, з вищесказаним, пан Бондар не пояснив. Прес-секретар дніпропетровського губернатора Алла Шовіна сказала, що Віктор Бондар нічого не додаватиме до своєї заяви.

Ситуацію прояснили джерела Ъ в секретаріаті президента. Вони стверджують, що на виході пана Бондаря з ЄЦ наполіг саме глава держави. "В кінці березня у Віктора Васильовича (Бондара) пройшла тригодинна зустріч з президентом, під час якої губернаторові було настійно рекомендовано залишити лави `Єдиного центра`", - розповів співбесідник Ъ. У СП вважають, що Віктор Ющенко більше не збирається підтримувати політичний проект "Єдиного центру", що свідчить про його рішення переформатувати свою команду напередодні виборів.

Більшість високопоставлених представників "Єдиного центру" відмовилися коментувати внутріпартійні проблеми. Єдиним, хто вирішив висловитися з приводу виходу губернатора з партії, виявився перший заступник голови ЄЦ Віктор Тополов. Його обурило те, яким чином пан Бондар оголосив про своє рішення.

– Чому член нашої партії робить заяви через прес-службу обласної державної адміністрації?! Яке відношення до неї має "Єдиний центр"? – обурювався пан Тополов.– Я хочу почути слова самого Віктора Васильовича! Хай пан Бондар вийде і скаже, що він думає, безпосередньо. І хай він сам підпише заяву, а не якесь там управління преси.