Засідання Кабміну проходить без Тимошенко

Уряд України розраховує на результативну роботу місії Міжнародного валютного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

За його словами, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО доручила йому сьогодні провести чергове засідання Кабміну.

«Ми відновлюємо активну і, я сподіваюся, результативну співпрацю. Антикризові заходи, які проводив уряд, його наполегливість у питаннях подолання кризи відзначена міжнародними фінансовими організаціями, і я сподіваюсь, що ми відчуємо в цьому питанні і міжнародну підтримку», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Перший віце-прем’єр наголосив, що продовження співпраці з МВФ є дуже важливим для Національного банку України у питанні стабілізації національної валюти. «І взагалі це позитивно вплине на міжнародний авторитет нашої держави», - додав він.

У свою чергу, прес-секретар прем’єр-міністра Марина СОРОКА нагадала журналістам, що сьогодні ввечері Ю.ТИМОШЕНКО проведе зустріч з місією МВФ, яка прибула до України.