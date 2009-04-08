Лукашенко образився на Росію

Президент Білорусії Олександр Лукашенко образився на відмову Росії надати його країні кредит. Про це виданню РБК-daily повідомило джерело в уряді республіки.

За його словами, проблема полягає в тому, що Мінську і на Заході не вдалося одержати необхідні гроші. В той же час президентові Білорусії, за словами джерела видання, "дуже подобається бути в епіцентрі європейської уваги, та і на засіданнях уряду він неодноразово говорив про те, що жити в Європі куди як краще, ніж в Росії".

Нагадаємо, що Росія відмовилася надати Білорусії економічні пільги і кредит на 100 мільярдів рублів. До цього Мінськ відмовився обговорювати на засіданні парламенту країни питання про визнання Абхазії і Південної Осетії, що, безумовно, стало неприємним сюрпризом для Москви.

У свою чергу Лукашенко звинуватив Росію в невиконанні двосторонніх економічних угод. Більше того, білоруський президент заговорив про можливе відновлення контролю на кордоні між двома країнами, який відсутній з 1996 року.