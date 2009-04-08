Томенко знайшов «ідеальний» вихід з кризи

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що ідеальним виходом з кризи є створення широкої коаліції з усіх п’яти фракцій для здійснення єдиної антикризової програми, але якщо цього не станеться, то іншого виходу, як дострокові вибори Президента і парламенту, не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу, коментуючи начебто розбіжність його позиції щодо проведення одночасних дострокових президентських і парламентських виборів з позицією лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.

М.ТОМЕНКО зауважив, що для виходу з кризи не може бути трьох програм – президентської, урядової та парламентської, оскільки це означатиме, що жодна з них не виконуватиметься.

Він також висловив подив з того приводу, що його позиція начебто розходиться з позицією БЮТ.

За словами М.ТОМЕНКА, фракція БЮТ не приймала рішення, що БЮТ є противником одночасних парламентських і президентських виборів. «Але ми не приймали й рішення, що ми повинні йти на такі вибори», - сказав заступник голови ВР.

Він нагадав, що з вересня минулого року, коли у Президента Віктора ЮЩЕНКА та фракції Партії регіонів виникла ідея провести дострокові парламентські вибори, БЮТ завжди виступав за те, щоб якщо такі вибори і проводити, то одночасно з достроковими президентськими.

«Я завжди говорив, що якщо ми хочемо оновити політичну еліту, то ми повинні проводити одночасні парламентські та президентські вибори. Моя позиція не мінялася. Мені дивно сьогодні чути, що моя позиція не відповідає позиції БЮТ», - сказав він.

М.ТОМЕНКО зауважив, що на початку цього тижня він справді висловив власну позицію, що якщо не буде створена коаліція з більшості фракцій для подолання кризи, то альтернативою залишаються парламентські та президентські одночасні вибори.

«Але фракція поки не збиралася і не обговорювала це питання. Як збереться фракція і прийме якесь рішення, то можна бути говорити, що фракція проти виборів і боїться виборів, а ТОМЕНКО підтримує вибори», - сказав він.