Королевська пропонує метод батога і пряника

Голова парламентського комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА виступає за повернення до України грошей із офшорних зон.

Про це вона заявила 7 квітня під час прямого ефіру в програмі «Шустер Live».

За її словами, вплив рішень G20 на Україну є позитивним. «Те, що ми почали боротися з «податковим раєм», створить перспективи для повернення до України грошей з офшорів», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона також нагадала, що, за даними Нацбанку, в січні з України було виведено за кордон 2,4 млрд. дол., у лютому – близько 1 млрд. дол. На її думку, сьогодні необхідно створити стимули, які б дозволили повернути гроші в країну. Водночас Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначає, що поки що немає такого органу, який би створив такі умови, оскільки питання офшорних зон – це, в першу чергу, питання банківської таємниці. Дані стимули, на думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, мають передбачати прозору банківську систему і зниження податкового тиску.

Разом з тим, депутат зазначила, що амністія капіталів сьогодні для України є дуже спірним питанням, особливо під час кризи, оскільки лише небагато країн змогли успішно її провести. «Тут має діяти метод батога і пряника», - говорить вона.

Депутат виступає за перегляд Україною умов співпраці з країнами-офшорними зонами. «Дивіденди від інвестицій з Кіпру не оподатковуються. Всім про це відомо», - нагадала вона.

«Двічі Верховна Рада за поданням Кабінету Міністрів розглядала закон про зміну умов роботи з офшорними зонами. Перший раз проти цього закону виступили комуністи, другий раз – Партія регіонів, - говорить депутат. - Всі розуміють, як йдуть з країни гроші, і що потрібний новий договір, але поки що у Верховної Ради не вистачає сили змінити співпрацю України з офшорними зонами».