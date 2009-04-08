Литвин: якщо ви оптимісти - вивчайте китайську мову

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН радить студентам вивчати китайську мову.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав сьогодні, виступаючи перед студентами Полтавського університет споживчої кооперації.

За його словами, поки політики сперечаються, яка мова важливіша і яку треба вивчати, світові тенденції самі дають відповідь на це запитання.

"Якщо ви оптимісти, то вивчайте китайську мову", - сказав В.ЛИТВИН.

Водночас він розкритикував політиків за незнання в повному обсязі ані української, ані російської мов.

"Вони ані ту мову не знають, ані ту", - вважає спікер українського парламенту.