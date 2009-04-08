Ющенко прикинув розмір бюджетної діри

Прямий і непрямий дефіцит бюджету-2009 становить 7,5-8% від ВВП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні в ході виїзної наради з питань підтримки будівельної галузі на будівництві житлового масиву «Осокорки північні», що зводиться ХК «Київміськбуд».

"Це приблизно 80-85 млрд. грн., які потрібно профінансувати Національному банку, але при цьому утримати контроль над інфляцією», - зазначив Президент.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що без збалансованої державної політики, яка повинна мінімізувати апетити держави на ресурси, «ми прикладному сектору економіки, в тому числі й будівельному, не зможемо допомогти».

В.ЮЩЕНКО додав, що зараз "не потрібно давати підтримку урядовому споживанню, а необхідно підтримати економіку, яка стимулює споживчий попит".

Довідка УНІАН. На 2009 рік доходи Державного бюджету України встановлені на рівні 238,931 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 183,698 млрд. грн.), видатки – 267,32 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 193,285 млрд. грн.).

Граничний розмір дефіциту Держбюджету встановлений на рівні 31,105 млрд. грн. (або 2,9% ВВП), зокрема дефіцит загального фонду – 9,170 млрд. грн.

Бюджет розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників на 2009 рік: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.

На думку експертів, дефіцит Державного бюджету в 2009 році може становити 62 млрд. грн., або 6,1% від ВВП, у випадку якщо витрати бюджету не будуть кардинально переглянуті.