Глава місії МВФ прибула до Києва

Глава місії Міжнародного валютного фонду в Україні Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ прибула до Києва.

Про це УНІАН повідомили в представництві МВФ в Україні.

Як повідомляв УНІАН, прес-секретар прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА повідомила журналістам, що сьогодні ввечері прем`єр планує зустрітися з представниками місії МВФ.

7 квітня представництво МВФ в Україні поінформувало, що місія Міжнародного валютного фонду почне працювати в Україні у четвер, 9 квітня. При цьому в представництві не повідомили, коли саме прилетить делегація.

Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсягу 16,43 млрд. доларів США для зміцнення довіри у фінансовому секторі і допомоги економіці країни, що постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна одержала перший транш кредиту у розмірі 4,5 млрд. доларів.

У січні 2009 року в Україні працювала місія МВФ, яка мала ухвалити рішення про надання або ненадання Україні другого траншу.

У свою чергу, в лютому глава місії МВФ Д.ПАЗАРБАЗІОЛУ повідомила, що МВФ планує повернутися до перегляду угоди stand-by між МВФ і Україною, а відповідно до питання про надання другого траншу кредиту.