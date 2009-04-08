У ЄЦ кажуть, що Бондар - не така вже й втрата

У партії "Єдиний центр" заявляють, що для голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Віктора БОНДАРЯ посада в партії виявилася важливішою за партійні принципи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЄЦ, зазначивши, що впродовж останніх днів ЗМІ активно обговорюють одну з рядових подій внутрішньопартійного життя "Єдиного центру" – виключення з керівних органів партії В.Бондаря.

"Закликаємо не переоцінювати важливість окремих чиновників для нашої політичної сили", - відзначили в прес-службі.

"Не всі можуть відмовитися від особистих політичних амбіцій і працювати в команді. Останні заяви В.БОНДАРЯ доводять, що рішення Політради "Єдиного центру" про зняття його з посади заступника голови партії було виправданим. На жаль, посада в партії виявилася для молодого політика важливішою за принципи, які відстоює "Єдиний центр", - повідомляє прес-служба "Єдиного центру".

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня В.БОНДАРЯ звільнили з посади заступника голови партії.

7 квітня він написав заяву про вихід з “Єдиного центру”.

Сьогодні, 8 квітня, вітчизняні ЗМІ з посиланням на джерела у Секретаріаті Президента поширили інформацію про те, що В.БОНДАР вийшов з “Єдиного центру” нібито за наполяганням Президента Віктора ЮЩЕНКА. Непорозуміння з керівництвом “Єдиного центру” у В.БОНДАРЯ виникло наприкінці березня після публікації його інтерв’ю у журналі "Профіль", у якому В.БОНДАР заявив про необхідність створення нового політичного проекту, повідомили ЗМІ.