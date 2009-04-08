Кириленко шукає методи впливу на Литвина

Депутатська група «За Україну!» виступає проти проведення позачергових парламентських і позачергових президентських виборів.

Про це у Львові заявив голова громадського руху „За Україну!”, народний депутат В’ячеслав КИРИЛЕНКО, повідомляє офіційний сайт групи «За Україну!».

За словами В.КИРИЛЕНКА, зараз усе парламентське середовище повинне боротися за вихід з економічної кризи і концентрувати свої зусилля на ухваленні відповідних законів.

„Позачергова виборча кампанія зашкодить цьому процесу, тому ми не будемо голосувати за жоден законопроект, який пов’язаний з достроковими виборами”, - сказав він.

В.КИРИЛЕНКО, також публічно звернувся до голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА з пропозицією наступного пленарного тижня „замість чергової порції політизованих питань внести до порядку денного” законопроекти щодо захисту малого бізнесу, внесені групою „За Україну!”.

«Я не знаю, як вплинути на коаліційного спікера В.ЛИТВИНА з тим, аби він включив до порядку денного ВР бодай два законопроекти, які давно зареєстровані і підтримані попередньо всіма політичними силами", - сказав депутат.

В.КИРИЛЕНКО нагадав, що йдеться про законопроекти, внесені депутатами від групи „За Україну!” щодо запровадження мораторію на податкові та інші перевірки для суб’єктів малого бізнесу до кінця 2009 року і законопроект про заборону на збільшення податкового навантаження до кінця цього року.

„Якщо знов буде відмова, то ми зберемося на засідання депутатської групи «За Україну!» і будемо приймати рішення про методи політичного впливу на В.ЛИТВИНА”, - зауважив В.КИРИЛЕНКО.

„Зараз ми ще раз звертаємось до ЛИТВИНА включити ці питання до порядку денного і поки що не порушуємо питання про його відставку”, - підкреслив він.