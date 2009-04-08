Ющенко забрав у Черновецького башту № 4

Президент України Віктор ЮЩЕНКО скасував розпорядження голови Київської міської державної адміністрації Леоніда Черновецького про передачу будинку з комплексу музею “Київська фортеця” в управління Головному управлінню культури і мистецтв КМДА.

Про це йдеться в указі Президента, текст якого розміщено на його офіційному сайті.

У документі йдеться, що головою КМДА 24 березня 2008 року видано розпорядження №408 «Про подальше використання будівлі на вул. Старонаводницькій, 2». Названим розпорядженням за Головним управлінням культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації закріплено на праві оперативного управління нежилий будинок на вул. Старонаводницькій, 2 (пункт 1) – Башта № 4 історико-архітектурної пам`ятки-музею «Київська фортеця», а також доручено історико-архітектурній пам`ятці-музею «Київська фортеця» передати цей нежилий будинок, що належить до пам`яток архітектури України, які перебувають під охороною держави, Головному управлінню культури і мистецтв.

Президент вважає, що це розпорядження голови КМДА не відповідає Конституції України, за якою органи державної влади зобов`язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Президент постановив скасувати розпорядження голови Київської міської державної адміністрації від 24 березня 2008 року № 408 «Про подальше використання будівлі на вул.Старонаводницькій, 2».