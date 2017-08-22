Клімкін закликав до міжнародного розслідування щодо постачання до КНДР ракетних технологій

Міністр закордонних справ Павло Клімкін закликає провести міжнародне розслідування щодо постачання до Північної Кореї ракетних технологій.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства написав в авторській колонці на сайті The New York Times у відповідь на матеріал цього видання від 14 серпня щодо можливого постачання Україною ракетних технологій до КНДР.

За даними Клімкіна, інструкції щодо технологій будівництва ракетних двигунів RD-250, які, ймовірно, використовує КНДР, містяться у складних посібниках, схованих на об'єктах високого рівня захисту та охорони.

«Злочинці не тільки не зможуть отримати доступ до цих посібників, але й жодні зусилля не можуть залишитися непоміченими нашим урядом», - зауважив Клімкін.

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«Але я сумніваюся, що Північна Корея могла досягти того, що вона зробила, без сторонньої допомоги. Глобальна спільнота тепер має об’єднатися, щоб провести міжнародне розслідування, щоб дізнатись, хто за це відповідає», - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН 14 серпня американське видання The New York Times розмістило публікацію, в якій стверджувалося, що успіхи Північної Кореї у випробуванні міжконтинентальної балістичної ракети, яка, ймовірно, може досягти США, стали можливими завдяки придбанню потужних ракетних двигунів на чорному ринку, швидше за все, з українського підприємства.

У відповідь на цю публікацію секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що український оборонно-промисловий комплекс не постачав ракетні двигуни і ракетні технології режиму Північної Кореї.

На "Південмаші", де виробляли двигуни RD-250, заявили, що завод ніколи не мав і не має жодного зв'язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного або оборонного характеру.

Президент України Петро Порошенко доручив Турчинову разом з компетентними органами провести розслідування стосовно інформації, поширеної New York Times.