Третьяков: прийдемо до того ж, що відбувається в Молдові

Заступник голови фракції «Наша Україна – Народна самооборона» в парламенті Олександр Третьяков вважає, що за нинішніх політичних умов доцільно розглянути питання про зміну виборчої системи владі і зниження прохідного бар`єру до парламенту. Про це народний депутат заявив в ефірі програми Шустер Live.

«Якщо ми залишимо «закриті списки», як вони є, і ще більше підвищимо бар`єр, як пропонують окремі політичні сили, то прийдемо до того ж, що відбувається зараз в Молдові», - цитує Главред.

Народний депутат нагадав, що сьогодні прохідний бар`єр до парламенту Молдови становить 6%, а за попередніми даними, комуністи набрали більше 50% голосів, плюс одержали бонус за рахунок високого прохідного бар`єру, що дозволить їм самостійно, без будь-яких коаліцій, обрати президента.

Що стосується української ситуації, Олександр Третьяков зазначив: «Я б сьогодні говорив про необхідність проведення виборів за «відкритими списками» або, як варіант, про повернення до мажоритарної системи. Я б говорив про зменшення прохідного бар`єру, наприклад, до 1% на нинішній, можливо, нетривалий період часу, поки ситуація в країні не зміцніє. Усе це - щоб не виникало всеосяжного жадання влади в жодної політичної сили».