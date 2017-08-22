Волкер: тривале припинення вогню повинно стати першим кроком до відновлення суверенітету України

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявляє, що довготривале припинення вогню повинно стати першим кроком до відновлення суверенітету України.Про це він сказав на прес-конференції у Вільнюсі, фрагмент якої було показано в ефірі телеканалу "112-Україна".

Читайте такожСпецпредставник США щодо України: російська агресія - це ризики для цілої Європи "Під час свого візиту до Києва державний секретар США Рекс Тіллерсон декларував основні цілі Сполучених Штатів. Перш за все - це відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, а ще гарантуваня безпеки усім громадянам безвідносно їхньої національності чи віросповідання. Перший крок на цьому шляху - довготривале припинення вогню", - сказав Волкер.

Як повідомляв УНІАН, Волкер 21 серпня у Мінську провів зустріч з помічником президента РФ Сурковим. За результатами зустрічі Сурков заявив, що Волкер запропонував "свіжі ідеї та новаторські підходи щодо їхньої реалізації" в рамках Мінського процесу.

За даними Держдепартаменту США, 23 серпня Волкер приїде до Києва, де "приєднається до міністра оборони США Джеймса Меттіса на зустрічах з українськими високопосадовцями, щоб обговорити наступні кроки у дипломатичних переговорах з метою відновлення суверенітету й територіальної цілісності України".

Колишній посол США в НАТО Волкер був призначений 7 липня спеціальним представником, який курує ведення переговорів щодо ситуації в Україні.