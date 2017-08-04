Світ недостатньо жорстко реагує на утримання заручників на Донбасі - Геращенко

Уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко вважає, що міжнародна спільнота недостатньо жорстко реагує на утримання українців в заручниках на Донбасі. Про це вона сказала в інтерв'ю УНІАН.

"Мені здається, що світ, міжнародні гуманітарні, правозахисні організації, а також світові лідери, недостатньо жорстко реагують на таке ганебне порушення прав людини. Коли в рабстві, в заручниках утримують українців, і про це кричить тільки українська влада", - сказала Геращенко.

Вона зауважила, що в контексті виконання Мінських угод українська сторона наполягає на двох пріоритетних блоках. "Це безпековий – щоб припинили стріляти, вбивати, руйнувати, і гуманітарний – мають бути звільнені заручники", - сказала депутат.

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У цьому питанні, зауважила Геращенко, Україна готова до дуже серйозних компромісів. "Ми демонструємо компроміс. Перед новим роком президент помилував кількох осіб, щоб розблокувати процес звільнення заручників, щоб ОРДЛО хоча б підлітків, яких вони затримали за "диверсії", відпустили до батьків. А у відповідь бачимо - нуль. Далі, пішли на верифікацію всіх, хто не хоче повертатися на окуповані території, пустили до тюрем кількох жінок-матерів, чиї діти здійснили злочини, разом з представниками ОБСЄ, офісу омбудсмена, аби тільки розблокувати процес. І знову у відповідь бачимо - нуль", - констатувала нардеп.

Вона також відзначила нерівні умови утримання українських заручників як на окупованих територіях, так і в Російській Федерації, та тих громадян, які здійснили злочини проти держави Україна, і які за ці злочини або вже відбувають покарання, або щодо них йде судове слідство.

Так, до людей, які здійснили злочини проти України, і які утримуються в пенітенціарних установах, є доступ родичів, правозахисників, Міжнародного комітету Червоного Хреста, ОБСЄ та Міжнародної моніторингової місії ООН з прав людини.

"Якщо хтось з цих людей, що утримуються в тюрмах, сигналізує про порушення їхніх прав, чи про негуманне поводження, відразу йде реакція не тільки міжнародних організацій, а й українського омбудсмена, який, згідно закону, зобов’язаний на такі речі реагувати. Ці люди отримують посилки, мають право на листування, вони телефонують своїм родинам", - наголосила представник парламенту.

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Вона також відзначила, що "список цих людей скорочується, тому що в когось закінчився термін відбування покарання, наприклад, раніше, по "закону Савченко". "Тобто, люди виходять", - сказала Геращенко і уточнила, що "щотижня хтось виходить, 1-2 особи".

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