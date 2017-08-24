Путін провів закриту зустріч з Медведчуком в окупованому Криму - ЗМІ

Президент Російської Федерації Володимир Путін під час візиту в окупований Крим минулого тижня провів закриті переговори з лідером партії "Український вибір" Віктором Медведчуком. Про це повідомляє РБК, посилаючись на власні джерела.

"Під час турне по Криму російський лідер провів закриті переговори з Віктором Медведчуком", - йдеться у повідомленні джерел, близьких до Медведчука.

Згідно з інформацією видання, ще два джерела, близькі до Кремля, підтвердили, що лідер "Українського вибору" під час поїздки глави РФ "точно був у Криму" і що останні 2 роки Путін регулярно зустрічається з ним під час поїздок на окупований півострів.

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Зазначається, що на зустрічі йшлося про українську політику, виконання Мінських угод та обмін полоненими.

За словами одного з джерел, бесіда відбулася пізно ввечері в п'ятницю, 18 серпня 2017 року.

Так, у прес-службі Кремля не прокоментували зустріч. Помічник Медведчука Олег Бабанін також не підтвердив й не спростував інформацію про зустріч.

Раніше Путін розповів про дружбу зі своїм кумом, "українським націоналістом" Віктором Медведчуком, який виступає за "федеративну державу" Україну без Криму й хороші відносини з Росією.