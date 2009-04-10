Три кроки для виходу з кризи

Українська народна партія запропонувала владі програму виходу з кризи.

Про це повідомив народний депутат України, лідер УНП Юрій КОСТЕНКО на прес-конференції в Івано-Франківську.

Він наголосив, що напередодні 14 квітня - дати, коли антикризова програма має розглядатися в парламенті, - УНП пропонує приділити більше уваги саме їхній програмі, яка була затверджена з’їздом партії ще 6 грудня 2008 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, серед низки ґрунтовно розроблених пропозицій Ю.КОСТЕНКО виділив три першочергових:

По-перше, наголошує лідер УНП, треба на 2/3 зменшити в енергозабезпеченні України частку російського газу. „40% російського газу для енергозабезпечення України, тим більше газу за світовими цінами, – це «розкіш». Тому слід переорієнтовуватися на національні природні ресурси, насамперед на вугілля. Сьогодні на теплових станціях спалюють російський газ. А треба об’єднати безпосередньо шахту, що видобуває енергетичне вугілля, з тепловою станцією, яка це вугілля спалює”, - зазначив Ю.КОСТЕНКО.

По-друге, сказав політик, треба брати позики на 30-50 років для широкомасштабного будівництва доріг – усіх без винятку: магістральних, міжобласних та міжрайонних.

«Через позики та будівництво доріг формувалася нова ринкова економіка тих, хто визволився з комуністичного ярма – держав Балтії, Польщі, Румунії, Чехії тощо. Через будівництво доріг Україна може робити замовлення металургам для виробництва арматури, може бути запущена цементна галузь. Місцеві пісок, гравій, щебінь – це також основа для будівництва. З’являться робочі місця, а біля будівельних майданчиків почне розвиватися мале підприємництво. „Євро-2012” – це додатковий привід звернутися по такі позики, бо навіть до відремонтованих стадіонів по таких дорогах ніхто не доїде», - наголошує він.

По-третє, необхідно розвивати село, відповідно до програми УНП „Купуй українське!”, підкреслив він.

„Найперше, що потрібно зараз робити – дати селянину можливість працювати і продавати свій врожай на світових ринках. Скажімо, торік уряд заборонив вивести за кордон 4 млн. тонни зерна в той час, коли на нього була найвища ціна і при тому, що в Україні був небувалий врожай, і брак елеваторів. Потрібно припинити практику, коли уряд завозить дешеве і неякісне імпортне м’ясо, цукор тощо і при цьому забороняє продавати своє”, - наголосив Ю.КОСТЕНКО.